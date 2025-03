Si è svolta ieri, presso la Sala Consiliare della Provincia di Cremona, l’Assemblea dei Soci dell’ATS Io Ci Credo, un’importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese e realtà del territorio per delineare le strategie di sviluppo future.

L’appuntamento è stato aperto dal Presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani, che ha ribadito la volontà dell’Amministrazione provinciale, grazie alla proroga votata dall’Assemblea del 20 dicembre, di riprendere i lavori dell’ATS in maniera costante e programmata, favorendo la partecipazione dell’intero territorio attraverso cantieri di lavoro “aperti” a coloro che vorranno portare il loro contributo rispetto alle tematiche che verranno di volta in volta affrontate. L’obiettivo è arrivare prima della pausa estiva con già una sintesi delle attività svolte nei prossimi mesi, per poi dare seguito a progettualità concrete.

Nel corso dell’assemblea, Marco Luca Bressanelli, Presidente di REI – Reindustria Innovazione -, ha evidenziato come sin da subito ci sia stata una collaborazione stretta con l’Amministrazione Provinciale per definire obiettivi e attività insieme alla segreteria tecnica. Ha inoltre sottolineato come le Assise del febbraio 2024 siano state un’azione concreta del lavoro svolto dall’ATS. Tale momento di confronto ha favorito l’avvio di alcune progettualità concrete, come la DMO Visit Cremona.

Il team operativo di REI – Reindustria Innovazione ha presentato i risultati ottenuti e le prospettive future, evidenziando il contributo dell’ATS nell’innovazione e nella promozione dello sviluppo territoriale.

La presenza di rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale ha confermato l’importanza dell’iniziativa per la crescita e la competitività del territorio.

A seguire, si è proceduto alla nomina del Comitato di Gestione dell’ATS:

Un componente per la fascia di popolazione compresa tra 0 e 3.000 abitanti: Santo Sparacino , Sindaco del Comune di Grontardo

, Sindaco del Comune di Grontardo Un componente per la fascia di popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti: Aries Bonazza , Sindaco del Comune di Ripalta Cremasca

, Sindaco del Comune di Ripalta Cremasca Un componente per la fascia di popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti: Enzo Galbiati , Sindaco del Comune di Spino d’Adda

, Sindaco del Comune di Spino d’Adda Sindaci delle città maggiori: Leonardo Andrea Virgilio, Sindaco del Comune di Cremona; Filippo Bongiovanni, Sindaco del Comune di Casalmaggiore; Fabio Bergamaschi, Sindaco del Comune di Crema

Per le Associazioni di Categoria: Stefano Allegri – Presidente Associazione Industriali di Cremona; Giovanni Roncalli – Direttore Coldiretti Cremona; Stefano Trabucchi – Presidente Confartigianato Imprese Cremona; Andrea Badioni – Presidente Confcommercio

Per le Segreterie Confederali CGIL, CISL: Ivan Zaffanelli – Elena Curci (supplente)

Per la Camera di Commercio di Cremona: Gian Domenico Auricchio – Presidente della Camera di Commercio di Cremona, Mantova, Pavia – Ilaria Casadei (supplente)

Il Comitato di Gestione si riunirà martedì 11 marzo alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare della Provincia di Cremona, per la prima seduta di insediamento e la programmazione delle prossime attività. L’Assemblea si è conclusa con l’intervento del Presidente Roberto Mariani, che ha ribadito l’importanza della collaborazione tra gli attori del territorio per affrontare le sfide future e cogliere nuove opportunità di crescita. L’ATS Io Ci Credo proseguirà il suo impegno attraverso un fitto calendario di incontri operativi previsti nei prossimi mesi, con l’obiettivo di consolidare la crescita e l’attrattività del territorio cremonese.

