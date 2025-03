Traffico bloccato, seppur per pochi minuti, al cantiere di Largo Moreni a Cremona: è successo poco dopo le 17 di mercoledì, quando un mezzo pesante che proveniva dalla tangenziale in direzione Largo Moreni è rimasto letteralmente incastrato tra i jersey bianchi e rossi, posizionati per delimitare le corsie e i nuovi sensi di marcia.

Nello svoltare a sinistra per reimmettersi sulla tangenziale/Via Eridano, l’autista non è riuscito a effettuare la curva per mancanza di spazio, perchè il raggio di curvatura era troppo corto rispetto alle dimensioni del mezzo.

È rimasto quindi bloccato per almeno cinque minuti, paralizzando il traffico che proveniva dalla tangenziale ma anche quello che proveniva dal ponte di Castelvetro e andava in direzione viale Po. Con diverse manovre e con l’aiuto di passanti l’autista è riuscito alla fine a fare la svolta, e si è reimmesso in direzione tangenziale.

