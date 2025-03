Carlo Verdone “Eleonora Giorgi per me sarà sempre Nadia”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci ha lasciato un grande esempio di dignità e amore. Raccontando com’era la situazione e donando alle persone che soffrono come lei coraggio e forza”. Lo ha detto Carlo Verdone, fuori dalla chiesa degli artisti, a Roma, dove si sono svolti i funerali di Eleonora Giorgi. “Per me sarà sempre Nadia”, ha detto ricordando il nome del personaggio che ha interpretato in Borotalco, dal quale è stata tratta la foto posta sopra la bara. “Mi ha colpito la sua grande dignità. Ha portato avanti questa malattia con grande signorilità e con una pacatezza filosofica che è molto molto rara”.

xl5/pc/mca1