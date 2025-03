CremonaDue dona un Carnevale speciale ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’Ospedale di Cremona.

Prima di raggiungere la festa di Carnevale al Centro Commerciale, un gruppo di cosplayer nei panni di celebri supereroi – tra cui Spider-Man, Tony Stark, Totoro, Cat Woman e Harley Quinn – ha fatto tappa in reparto per regalare momenti di gioia ai bambini e trascorrere con loro la mattinata.

Tra foto, giochi e abbracci, l’incontro si è trasformato in un’esperienza indimenticabile, resa ancora più dolce grazie alle speciali bags piene di caramelle donate da CremonaDue.

Un gesto semplice ma dal grande valore, che conferma l’impegno del Centro Commerciale (nell’ambito del progetto “CremonaDue – Next to you”) per supportare cause benefiche e portare momenti di spensieratezza e condivisione all’intera comunità.

© Riproduzione riservata