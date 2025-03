Oltre 130 sono le persone identificate nel corso di una serie di controlli straordinari del territorio, messi in campo la scorsa settimana tra giovedì e domenica, con l’impiego di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e Provinciale di Cremona.

I servizi, coordinati dalla Questura, a seguito delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della Provincia di Cremona, si sono concentrati nelle aree cittadine di maggior degrado, in cui particolari condizioni di disagio e marginalità facilitano l’insorgere di fenomeni di devianza e illegalità diffusa.

L’operazione, che si è sostanziata in controlli capillari di soggetti e veicoli, ma anche esercizi pubblici è volta al raggiungimento dell’obiettivo di un reale effetto di deterrenza e repressione di possibili condotte criminali, anche in risposta alla domanda di sicurezza avanzata dai cittadini.

Tra le persone identificate, molte quelle con precedenti di polizia a catico.

Nel corso delle serate, che hanno portato al controllo di 6 esercizi pubblici, sono state segnalate due persone all’autorità amministrativa, rispettivamente per violazione dell’art 75 d.P.R. 309/1990 e art. 688 c.p. Inoltre nella serata di sabato, un uomo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.

© Riproduzione riservata