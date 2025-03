Funerali Giorgi, il feretro arriva in chiesa sulle note dei Pink Floyd

ROMA (ITALPRESS) – Il feretro di Eleonora Giorgi è arrivato a Piazza del Popolo intorno alle 15.30. Ad accogliere con un caloroso applauso l’attrice un folto numero di persone presenti. L’ingresso, nella Chiesa degli Artisti, della Giorgi è stato accompagnato dalla canzone dei Pink Floyd Wish you were here, come da lei richiesto. Prima dell’ingresso dalla folla, qualcuno ha urlato “Eleonora sei grande”. Presenti per l’ultimo saluto all’artista, insieme ai figli e ai familiari, Carlo Verdone, Massimo Ghini, Gloria Guida e Andrea Roncato.

