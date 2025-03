Il progetto Giovani in Centro, strategia di sviluppo e rigenerazione urbana per il centro di Cremona, è in fase di realizzazione e sono prossimi all’avvio i processi di progettazione e partecipazione. Il bando pubblico è destinato a tutti gli enti del terzo settore, le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e quelle non riconosciute, oltre che gli enti di secondo livello con l’obiettivo di raggiungere in maniera eterogenea e composita il territorio e integrare così in maniera sinergica il quadro programmatico del progetto Giovani in Centro.

L’intenzione è quella di valorizzare le competenze e le esperienze già presenti nel tessuto sociale della comunità locale facendo sì che ci possa essere un processo di ri-utilizzo e ri-pensamento di luoghi oggi in disuso.

Al centro del bando quattro aree tematiche che saranno poi esplorate e approfondite. Spazio dunque a tavoli che riguardano: Culture giovanili e coinvolgimento attivo dei giovani; Modelli organizzativi e gestionali; Inclusione sociale e lavorativa; Relazioni fra il progetto e la città.

Per favorire il più ampio numero di iscritti, le adesioni potranno essere presentate secondo due finestre temporali: da adesso fino al 21 marzo 2025 e poi tra il 15 settembre e il 6 ottobre 2025. In questi periodi sarà possibile aderire alla manifestazione di interesse per partecipare ai tavoli di progettazione.

Tutti i criteri e i requisiti per aderire e partecipare sono espressi nel bando pubblicato sul sito del Comune di Cremona. Attraverso questa manifestazione il Comune definirà l’elenco degli enti aderenti che rimarrà aperto consentendo la possibilità di adesione di nuovi soggetti anche in un secondo tempo.

