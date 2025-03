Incidente lungo la via Mantova, appena fuori Cremona. Sono state ben sei le persone coinvolte, di cui quattro minorenni. Lo schianto ha interessato un mezzo pesante e un’automobile. Sono intervenuti sul posto la Polizia Stradale e Locale di Cremona, oltre ai Vigili del Fuoco per sgomberare il manto stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico. La dinamica è al vaglio, in un primo momento i soccorsi erano intervenuti in codice rosso, poi fortunatamente sono rientrati in codice verde e giallo.

