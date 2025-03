Mattarella “Giappone e Italia impegnate nella transizione verde”

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Oltre a quella digitale, Giappone e Italia sono impegnate nella transizione verde, per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, che prima ci veniva ricordato. La salvaguardia del pianeta e delle sue risorse non è un percorso che si possa affrontare in solitaria”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro con i vertici del Keidanren ed esponenti dell’imprenditoria giapponese e italiana.

mca2/fsc

© Riproduzione riservata