Gli assessori Luca Burgazzi e Paolo Carletti, insieme ai tecnici del Comune di Cremona, hanno effettuato un sopralluogo presso la vecchia palazzina della Fiera, nella parte in cui ha sede il distretto veterinario di Ats Val Padana. Ad accompagnarli c’erano anche i vertici della cooperativa Antares, realtà che dal 1998 opera nell’ex chiesa di San Francesco e che impiega 18 persone, di cui 14 con disabilità.

L’incontro si è reso necessario per individuare una possibile nuova sede per la cooperativa, in vista dell’avvio del cantiere per il progetto Giovani in Centro, che prenderà il via dopo l’estate nell’area dell’ex ospedale, come annunciato in Consiglio comunale dall’assessore Burgazzi.

La cooperativa Antares si occupa di inserimento lavorativo per persone con invalidità civile, problemi di dipendenza, disturbi della salute mentale e disagio sociale. Gestisce una tipografia in centro città, con un fatturato che per il 20% deriva da commesse del Comune di Cremona e per il restante da aziende ed enti privati.

Negli ultimi mesi, il Comune aveva individuato alcune possibili sedi alternative, ma nessuna si è rivelata adatta alle esigenze produttive di Antares. Gli spazi della Fiera sembrano invece offrire una soluzione più adeguata, anche se le trattative sono ancora in corso.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata