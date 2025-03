Sono ancora in corso le indagini su quello che sembra essere stato un vero e proprio sversamento di idrocarburi nella rete fognaria di Castelvetro piacentino. Sui forti odori di gasolio soprattutto nella zona nel quartiere Longo, stanno indagando i carabinieri di Monticelli e la Forestale di Piacenza, per cercare di ricostruire l’accaduto.

Gli idrocarburi sarebbero stati gettati in un tombino (non si sa ancora quale) e avrebbero raggiunto il punto di raccolta di Iren vicino alla discarica. I tecnici dapprima hanno bloccato le pompe e hanno bonificato il tutto. Nessun rischio per falda e acqua potabile del paese. Sono stati sollevati anche i tombini del paese per cercare di capire da dove sia partito lo sversamento, per cui sarebbe già partita una denuncia contro ignoti da parte della Forestale.

