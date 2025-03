Si è concluso positivamente l’iter di accertamenti tecnici riguardante un furto in abitazione avvenuto il 30 novembre 2022. Grazie all’analisi comparativa dei profili Dna effettuata dal R.I.S. di Parma, i Carabinieri della Sezione Operativa di Cremona hanno identificato l’autore del crimine, un uomo 52enne senza fissa dimora.

Il furto si era verificato in una villetta a schiera ubicata nella zona est della città. La proprietaria di casa aveva denunciato il furto di oggetti di valore, in particolare monili in oro dal valore di circa 400 euro. Secondo quanto riferito dalla vittima, la sera del 30 novembre, dopo aver lasciato la sua abitazione per alcune ore, al suo ritorno aveva trovato la porta-finestra della cucina forzata ed il televisore gettato a terra.

L’intervento di sopralluogo delle forze dell’ordine aveva rivelato un’importante traccia, probabilmente ematica, rinvenuta su una tenda della porta finestra, indicativa di una ferita riportata dal ladro durante l’accesso. La tenda, subito sequestrata, ha permesso di risalire al profilo genetico dell’autore. Attraverso il confronto con la banca dati, si è giunti all’identificazione dell’autore già noto per precedenti reati simili. La persona individuata, già ricercata per altri crimini, è attualmente senza fissa dimora e risulta irreperibile.

