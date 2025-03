Cdp, rinnovata l’alleanza con Regioni e Finanziarie

ROMA (ITALPRESS) – Nuove iniziative e strumenti a beneficio di tutto il Paese per promuovere la crescita dei territori. Questi i temi al centro di “Oggi, per l’Italia del futuro: 3° Incontro Annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni”, la nuova edizione dell’appuntamento organizzato da Cassa Depositi e Prestiti insieme alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e all’Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali.

