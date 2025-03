Clean Industrial Deal, De Micheli “Approccio operativo più concreto”

ROMA (ITALPRESS) – “Gli obiettivi del Green Deal restano invariati e la direzione dell’Europa non cambia. Il Clean Industrial Deal ha però un approccio più concreto e realistico, considerando la portata ambiziosa degli obiettivi. Resta la preoccupazione sulla burocrazia: sebbene sia previsto un pacchetto di semplificazione per le PMI, la burocrazia di Bruxelles rischia di restare ridondante, soprattutto sul piano finanziario. Servono strumenti finanziari semplici e immediati per le imprese e gli Stati membri”: lo ha detto Paola De Micheli, Vicepresidente Commissione attività produttive Camera, PD, intervenuta a Radar, il format di Formiche TV in onda su Urania TV.“Un altro tema è l’applicazione della proposta, che dovrà essere tradotta in atti concreti dal Parlamento europeo. Serve un orientamento chiaro per le filiere mature – ha aggiunto -. Il Green Deal non può essere percepito come un processo di deindustrializzazione. Credo ancora nel legame tra la forza della democrazia e il successo dell’industria, un aspetto cruciale per il nostro Occidente affaticato”.

(Fonte video: Utopia Studios)