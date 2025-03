Cremona si prepara ad accogliere la quinta edizione di Formaggi & Sorrisi – Cheese & Friends Festival, in programma dal 28 al 30 marzo 2025 nel cuore della città. L’evento, dedicato alle eccellenze casearie italiane, si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili, tra cui degustazioni, incontri culturali, spettacoli e competizioni a tema.

Il festival rappresenta un’occasione unica per scoprire e assaporare formaggi provenienti da tutte le regioni d’Italia, immersi in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Appassionati, esperti del settore e curiosi potranno partecipare a degustazioni guidate, momenti di intrattenimento e incontri con esperti per approfondire la cultura casearia.

Tanti appuntamenti che stupiranno il pubblico, tra i più attesi il Maxi Panino al Provolone che offrirà una merenda da record con un panino lungo oltre 10 metri, farcito con Provolone e la Grande Muraglia Lunare che sarà una spettacolare installazione casearia composta da un pannello lungo 2,5 metri e alto 1,2 metri, interamente decorato con mezzelune di provolone, offrendo un’attrazione visiva unica.

Non mancherà un tributo alla musica con l’evento Cheese Vinile, dove il maestro intagliatore Matteo Padoan realizzerà spettacolari incisioni su dischi di croste di Grana Padano, denominate in gergo “piatti”, omaggiando le canzoni simbolo dei grandi successi di Mina, per ricordarne e celebrare le sue origini. I dischi intagliati saranno esposti come vere e proprie opere d’arte e si potrà assistere dal vivo alla performance dell’artista che inciderà nel formaggio, davanti agli occhi dei visitatori, uno dei titoli più rappresentativi della carriera della cantante.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà il Palacheese, che ospiterà alcuni degli appuntamenti più attesi. Tra questi, il Cheese Violin, un’esperienza multisensoriale in cui i sapori e gli aromi dei formaggi verranno interpretati da una talentuosa violinista. Sempre in questa cornice si terrà il Trofeo di San Lucio, dove Onaf e Asso Casearia Pandino annunceranno le nomination dell’undicesima edizione del premio dedicato ai migliori formaggi italiani selezionati tra centinaia di candidati.

Il viaggio alla scoperta delle eccellenze casearie lungo il fiume Po farà tappa a Cremona con I formaggi del Po, un evento dedicato alla valorizzazione delle produzioni locali. Inoltre, un convegno promosso dalla Provincia e dai Consorzi analizzerà il futuro della professione del casaro, approfondendo le sfide e le opportunità per le nuove generazioni.

Protagonisti assoluti saranno il Grana Padano Dop e il Provolone Valpadana Dop, che durante le numerose degustazioni tematiche al Palacheese verranno presentati in diversi abbinamenti gastronomici. I visitatori più curiosi potranno scoprire abbinamenti originali, come l’incontro tra questi formaggi e ingredienti d’eccellenza quali frutta secca, mostarda e miele, accompagnati da un’ampia selezione di pani artigianali. L’esperienza sarà arricchita dalla presenza di esperti ONAV, che guideranno gli ospiti nella scoperta di abbinamenti con vini, gin e sakè.

Non mancherà, inoltre il Premio Cuore Bianco a La Cooperativa I Tesori della Terra, con sede a Cervasca in provincia di Cuneo. L’ente è stato attenzionato in quanto rappresenta un esempio virtuoso di come l’agricoltura biologica possa intrecciarsi con l’impegno sociale. Fondata nei primi anni 2000, nasce dall’incontro di due realtà già impegnate nel biologico e fa parte dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi. Il focus della cooperativa va oltre la semplice produzione agricola: è una cooperativa sociale che offre opportunità lavorative e di inclusione a persone in situazioni di svantaggio, come individui con disabilità o fragilità sociali. Attraverso il lavoro nei campi, nelle stalle e nei laboratori di trasformazione, queste persone trovano non solo un’occupazione, ma anche un percorso di crescita personale e integrazione nella comunità.

Le vie del centro di Cremona saranno animate da una serie di eventi originali e coinvolgenti. Tra questi, la suggestiva sfilata dei Bovari del Bernese organizzata dal gruppo amatoriale Grabber, nato per promuovere il benessere animale e valorizzare la razza del Bovaro del Bernese, che riporterà in vita un’antica tradizione montana grazie a questi splendidi cani da lavoro, ornati con carrettini decorati con finte forme di formaggio e bidoni del latte. L’intento del gruppo è infatti quello di far conoscere l’equilibrio e le doti caratteriali di questi bellissimi animali, nonché la loro affettuosità verso le persone.

Il festival si conferma un appuntamento atteso e amato da un pubblico sempre più numeroso, capace di coniugare tradizione, cultura e innovazione nel mondo caseario. Cremona, con la sua lunga tradizione gastronomica, si prepara a diventare il palcoscenico perfetto per celebrare i migliori formaggi d’Italia in un evento che promette di sorprendere ed entusiasmare tutti i partecipanti.

Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival è promosso dal Consorzio di Tutela Provolone Valpadana e dal Consorzio di Tutela Grana Padano, con il contributo e il patrocinio della Provincia di Cremona e della Camera di Commercio di Cremona, con il patrocinio del Comune di Cremona, annovera come main sponsor Auricchio spa, Fattorie Cremona (PLAC Produttori Latte Associati Cremona), Latteria Soresina sca e Latteria Ca De Stefani sca. In collaborazione con ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) e l’Istituto Superiore L.Einaudi, e con l’organizzazione di SGP Grandi Eventi.

