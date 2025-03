In occasione della Giornata Internazionale della donna, il Comune di Cremona illuminerà di giallo le finestre di Palazzo Comunale, dalle ore 19, per sottolineare anche visivamente le diverse iniziative in programma.

Inoltre sabato 8 marzo alle ore 17 al Museo Civico Ala Ponzone, in Sala Manfredini, si terrà la cerimonia di consegna del Violino Zonta al Conservatorio di Musica “C. Monteverdi” di Cremona.

Ecco le altre iniziative in programma patrocinate dal Comune di Cremona:

Venerdì 7 marzo

Ben-Essere Donna

Open day dedicato alla salute femminile

L’iniziativa coinvolge gli Ospedali di Cremona e Oglio Po, oltre ai servizi territoriali, e mira a promuovere la prevenzione come elemento essenziale per il benessere delle donne.

L’evento, promosso da Asst di Cremona e patrocinato dai comuni di Cremona e Casalmaggiore, si svolge in collaborazione con ATS Val Padana, con il sostegno di AIPA, APOM ETS e Amici dell’Ospedale Oglio Po.

L’open day offre visite specialistiche gratuite e servizi informativi, coinvolgendo diversi ambiti specialistici, tra cui la Senologia, Ostetricia e Ginecologia, Genetica, il Centro Emostasi e Trombosi e i Consultori. Sarà inoltre attivo un info point sugli screening oncologici, gestito dagli operatori di ATS Val Padana.

Sabato 8 marzo

Omaggio a Rosa Mariani, contralto cremonese: la forza di una donna, la magia di una voce

Fiab Cremona con il patrocinio del Comune di Cremona organizza un evento per ricordare una donna che, grazie alle qualità speciali, è riuscita a lasciare un segno nella storia, combattendo contro pregiudizi ed iniquità di una società prettamente maschile.

Quest’anno si è scelta la figura di Rosa Mariani, cantante lirica di contralto di coloritura cremonese, nata e morta a Cremona (1799-1864) e che nel 1823 fu grande interprete del personaggio di Arsace nella Semiramide dal Maestro Gioachino Rossini.

Sabato 8 marzo ore 15.30

Spazio Comune

“Disparità di genere, donne e lavoro”

Convegno organizzato da Confagricoltura Donna Lombardia, in collaborazione con il Centro Antiviolenza Aida e Soroptimist Cremona

Martedì 11 marzo ore 21

Teatro Monteverdi

Pink Voices in concerto

Coro femminile diretto da Mimma Davossa con al pianoforte Marco Somenzi

Concerto organizzato da Inner Wheel Club di Cremona Distretto 206 Italia con il patrocinio del Comune di Cremona

Venerdì 14 marzo ore 17

Civico 81

“Conoscerle è il primo passo per cambiare le cose”

Presentazione del libro ‘Parità in pillole’ con l’autrice Irene Facheris intervistata dalla giornalista Beatrice Ponzoni.

Organizzato da Cgil Cremona, Cisl Asse del Po, Uil Cremona

Domenica 16 marzo ore 9

Colonie Padane

Corsa Rosa 2025 Cremona

Quindicesima edizione della camminata ludico motoria, non competitiva, con un doppio percorso di circa 6 e 12 km organizzata dal Marathon Cremona.

© Riproduzione riservata