Il Comitato di Quartiere 11 di Cremona, che rappresenta i quartieri Cascinetto, Villetta e Concordia, attende risposte dal Comune sui temi quali sicurezza, viabilità e verde, dopo l’incontro avuto mesi fa con l’amminiustrazione. “Nonostante le promesse di un confronto a breve sul tema della sicurezza, non abbiamo più ricevuto risposte nonostante i numerosi solleciti”, si legge in una nota.

“I cittadini del nostro quartiere ci chiedono aggiornamenti e soluzioni ai problemi che vivono quotidianamente, ma ci troviamo nell’impossibilità di fornirglieli a causa del silenzio dell’amministrazione. Questo atteggiamento non solo mina la fiducia nei confronti delle istituzioni, ma rallenta anche il miglioramento della qualità della vita nel nostro quartiere.

Il Comitato continua a lavorare con altre realtà attive nella zona per mantenere vivo il senso di comunità e cercare soluzioni condivise. Tuttavia, ribadiamo l’importanza di un dialogo costruttivo con il Comune, che deve assumersi la responsabilità di rispondere alle esigenze dei cittadini”.

Oltre ai problemi di disturbo più volte segnalati dai residenti in zona Cascinetto, per la presenza del Centro sociale, un altro aspetto preoccupante è legato alle nuove misure di allontanamento dal centro storico di persone che compiono atti vandalici, danneggiamenti o violenze nelle aree individuate dal regolamento di Polizia Locale e di convivenza civile. Il timore è che questi possano spostarsi in periferia e quindi proprio nel quartiere ad est della città.

“Come può – è la conclusione – il Comitato collaborare se l’amministrazione non dimostra interesse nel farlo? Chiediamo pubblicamente un incontro per affrontare le problematiche urgenti e trovare insieme le migliori soluzioni possibili. Confidiamo in un cambio di atteggiamento e in una maggiore attenzione verso le necessità della nostra comunità”.

