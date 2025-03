In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma istituita dall’O.M.S. e proposta dalla IAPB Italia Onlus (che quest’anno verrà celebrata dal 9 al 15 Marzo), l’ U.I.C.I. di Cremona per richiamare l’attenzione della cittadinanza sull’importanza della prevenzione del Glaucoma, subdola patologia denominata appunto “ladro silenzioso della vista”, sta organizzando diverse iniziative:

Screening gratuiti (misurazione pressione occhio), martedì 11 Marzo e Venerdì 14 Marzo presso Casa di Cura Figlie di San Camillo. Occorre prenotare telefonando al n° 0372/23553 il 7 Marzo e il 10 Marzo dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Venerdì 14 Marzo presso Ospedale di Crema – Largo Ugo Dossena 2 previo appuntamento telefonando al n° 0373/280829 dal 6 Marzo al 13 Marzo dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Banchetti con distribuzione materiale informativo: martedì 11 Marzo di mattina a Cremona sotto i portici di Via Verdi e venerdì 14 Marzo presso Ospedale di Crema – Largo Ugo Dossena 2.

ASST CREMONA. Gli eventi realizzati dalle equipe dell’Oculistica di Cremona (diretta da Matteo Cacciatori) e di Oglio Po (diretta da Giovanni Vito) si svolgeranno:

lunedì 10 marzo dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17, ospedale di Cremona, ambulatori oculistica, 6° piano a sinistra, su prenotazione telefonando a 0372 405 752 venerdì 7 marzo 2025 dalle ore 9 alle ore 10.

Mercoledì 13 marzo dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18, ospedale Oglio Po, Ambulatori oculistica, 1° piano, su prenotazione telefonando a 0375 281 419 venerdì 7 marzo 2025 dalle ore 9 alle ore 10.

GLAUCOMA. NON PERDERLO DI VISTA. Il glaucoma è una malattia cronica a carattere degenerativo che colpisce il nervo ottico – quel fascio di fibre nervose che trasmette gli impulsi elettrici, derivati dagli stimoli visivi, al cervello. Nell’occhio affetto da glaucoma il deflusso dell’umore acqueo viene ostacolato: il liquido si accumula e la pressione intraoculare comincia a salire. Questo continuo aumento della pressione produce una compressione del nervo ottico con conseguente danno e morte delle fibre nervose. La lesione del nervo ottico si traduce in una progressiva alterazione del campo visivo, che può portare sino alla cecità.

Purtroppo, i sintomi compaiono nella maggior parte dei casi tardivamente con una netta riduzione del campo visivo e/o della vista. L’aumento della pressione intraoculare è quasi sempre inavvertito, pertanto quando il paziente percepisce il disagio visivo, come la perdita della visione periferica – il cosiddetto campo visivo – è ormai troppo tardi. Da qui l’importanza della diagnosi precoce.

