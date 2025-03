Ue, Manfredi “A breve nostre proposte su agenda per le città”

ROMA (ITALPRESS) – “È stato un incontro molto positivo, abbiamo manifestato la massima disponibilità alla collaborazione. Ci sarà un altro incontro a Torino in aprile dove cominceremo a presentare le nostre proposte per contribuire alla costruzione dell’Agenda per le città. Sarà una agenda su tre livelli che guarda alle città metropolitane, alle città medie e ai piccoli Comuni e le aree interne. Noi dobbiamo avere un maggiore collegamento con le realtà territoriali e vogliamo che l’esperienza del Pnrr, che è stata molto positiva, venga riportata anche nella futura politica di coesione”. Così il presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, al termine dell’incontro con il vicepresidente esecutivo e Commissario europeo per la Politica regionale e di Coesione, Raffaele Fitto.

xb1/ads/mca2

© Riproduzione riservata