8 marzo, Roccella “Rompere soffitti di cristallo anche nel lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – Le donne devono impegnarsi “sempre”, ma “bisogna soprattutto riconoscerci i meriti quando ci impegniamo. Abbiamo ottenuto tanto, abbiamo rotto tanti soffitti di cristallo con la prima Presidente del Consiglio donna, ma dobbiamo ancora romperne molti, avere ruoli apicali e impegnarci nel lavoro e nell’impresa. Ci sono tante cose che abbiamo fatto proprio per stimolare il lavoro femminile e la conciliazione tra vita privata e lavoro, dalla decontribuzione per le lavoratrici mamme, al costo degli asili nido, ai congedi retribuiti all’80% per tre mesi” Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, a margine dell’evento “Made in Italy impresa al femminile” a Palazzo Piacentini.

