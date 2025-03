E’ stato trovato con un coltello in auto, lungo 30 centimetri e con la lama di 18: è finito così nei guai un uomo di 37 anni, residente fuori provincia, fermato nella notte di giovedì a Cremona.

L’operazione ha preso il via in seguito a una segnalazione dalla Centrale Operativa di Castiglione delle Stiviere, che aveva indicato la presenza di un veicolo sospetto a Cremona, presumibilmente rubato. I Carabinieri della Sezione Radiomobile cittadina lo hanno fermato in città.

Al volante c’era il 37enne, accompagnato da una donna. I militari hanno controllato i documenti dell’uomo, notando poi l’arma sul tappetino vicino ai piedi del conducente. E’ quindi scattato il sequestro.

Gli accertamenti nelle Banche Dati hanno rivelato che entrambi i soggetti avevano precedenti penali e di polizia. In merito al veicolo, inizialmente ritenuto rubato, è stato accertato che risultava in leasing e l’intestatario del contratto, contattato dai militari, ha confermato di averlo prestato al 37enne per motivi personali. Nei confronti del 37enne è però scattata la denuncia per porto abusivo di arma bianca.

