Il Consorzio Agrario di Cremona continua il suo ciclo di riunioni zonali, affrontando temi di grande attualità e interesse per il settore agricolo. Dopo i recenti incontri di Cremona e Casalmaggiore, il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 10 marzo alle ore 18 presso la filiale di Malagnino, in via Sebenico.

L’evento, aperto a tutti i soci e clienti, dal titolo Guida pratica alla campagna 2025: PAC, quaderno di Campagna e Carbon Farming offrirà un quadro aggiornato sulle principali novità per il comparto agricolo. Il focus dell’appuntamento saranno infatti i seguenti temi:

– Aggiornamento sulla Pac e le opportunità per le aziende agricole;

– Il nuovo quaderno di campagna, aspetti normativi ed operativi;

– Il Carbon Farming, una pratica sempre più centrale nella transizione verso un’agricoltura sostenibile.

A condurre l’incontro sarà il prof Angelo Frascarelli, esperto di economia e politica agraria e Professore Associato presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia. Frascarelli vanta una lunga esperienza accademica e di ricerca su tematiche legate alla Pac, all’economia dei mercati agricoli, alle agroenergie e allo sviluppo rurale. Dal 2003 è inoltre Direttore del Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale (Ce.S.A.R.), coordinando numerosi progetti nel settore agroalimentare.

