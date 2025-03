Guerini “Quello della sicurezza cibernetica è un tema rilevante”

PALERMO (ITALPRESS) – “La sicurezza cibernetica è un tema rilevante: attraverso la dimensione digitale si tratta parte della vita sociale, dell’economia, delle infrastrutture, della pubblica amministrazione e del mondo d’impresa. Bisogna alzare la capacità di difesa, in questo senso il ruolo dell’Agenzia sulla cybersicurezza in termini di contributo alla resilienza del sistema è molto importante”. Così il presidente del Copasir Lorenzo Guerini a margine dell’inaugurazione del master universitario in Analista delle politiche internazionali di difesa e sicurezza, a Palazzo Steri, a Palermo. xd8/vbo/mca1

