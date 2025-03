Salva Milano, Tajani “Non speculiamo sulle vicende giudiziarie”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi eravamo favorevoli al Salva Milano indipendentemente dalle vicende giudiziarie. Noi siamo sempre garantisti a differenza di altri, anche quando si tratta di amministrazioni di sinistra perché la giustizia non può essere utilizzata per finalità politiche come spesso fa la sinistra. Poi si possono dare dei giudizi negativi sull’amministrazione del Comune di Milano e il nostro è assolutamente negativo, ma non speculiamo sulle vicende giudiziarie. Noi andiamo avanti” con il Salva Milano “perché l’abbiamo sempre sostenuto”. Così il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa.

xb1/ads/mca1

© Riproduzione riservata