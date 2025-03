Forte diminuzione di iscritti, per il prossimo anno scolastico, nelle primarie di Cremona e del circondario; incremento nelle scuole di Crema e del Cremasco, stabile la situazione nel casalasco.

I dati delle iscrizioni comunicati dall’Ufficio Scolastico Provinciale, funzionali ad una definizione del numero di classi e quindi dell’organico, mostrano una evoluzione demografica fortemente differenziata nelle tre aree della provincia. In particolare, tra le primarie del capoluogo, all’IC Cremona 2 si passa dai 110 iscritti dell’attuale anno scolastico, agli 83 del prossimo; al Cremona 1 da 59 a 140, al Cremona 3 da 119 a 96 e al Cremona 4 da 135 a 124. In provincia, drastica diminuzione a Sospiro (da 104 a 80 primini) e in misura inferiore a Castelverde (da 105 a 93).

A Crema, al contrario sono tutti in aumento i numeri alle primarie nei tre istituti comprensivi, in particolare il Nelson Mandela che passa da 62 a 82 nuovi iscritti. A crescere di più è la scuola di Spino d’Adda, con 105 iscritti, rispetto ai 74 dell’anno in corso.

Perdono studenti le due primarie di Casalmaggiore, mentre ne guadagna quello di Gussola (da 94 a 104) e Piadena resta stabile.

Diminuisce in maniera generalizzata la popolazione scolastica delle scuole secondarie di I grado con un calo di circa 120 alunni nelle prossime classi prime. A Cremona fa eccezione la media Vida del comprensivo Cremona3 con 139 iscritti a fronte dei 92 dello scorso settembre, ma lo scenario delle altre tre scuole medie statali mostra una generale diminuzione. Ciò avviene anche a Vescovato, Soresina e soprattutto Sospiro che passa da 94 a 70 iscritti.

Sul Cremasco, forte diminuzione all’Ic Crema1, da 122 a 79 iscritti mentre crescono sia il Crema 2 che il Crema3, come pure le medie di Pandino e Sergnano. Segno meno invece a Castelleone, Bagnolo Cremasco, Offanengo, Soncino, Spino.

E anche sul Casalasco l’onda lunga della denatalità mostra segni evidenti, con la media Marconi che scende da 35 a 24 iscritti e la Diotti da 129 a 115. In calo anche le iscrizioni al Dedalo 2000 di Gussola e a Piadena.

