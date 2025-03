Dal 10 al 15 marzo 2025, Cremona si tingerà di lilla per sensibilizzare l’opinione pubblica sui Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (D-NA). La Settimana Lilla, promossa dal Club Rotary Monteverdi Cremona, vedrà un ricco programma di eventi, spettacoli, laboratori esperienziali e conferenze, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza e offrire supporto a chi soffre di questi disturbi.

L’evento inaugurale sarà lo spettacolo Lettere al mio corpo, in programma lunedì 10 marzo alle 20.30 al Teatro Monteverdi di Cremona (via Dante 149). Protagonista della serata sarà Maria Francesca Garritano, in arte Mary Garret, ballerina solista del Teatro alla Scala di Milano, che nel 2012 denunciò pubblicamente la diffusione dei disturbi alimentari nel mondo della danza.

Intervistata dalla giornalista Claudia Barigozzi, Garret racconterà la sua esperienza in un dialogo intenso, arricchito dalla lettura di lettere tra una giovane ragazza anoressica e la sua terapeuta. Le letture saranno affidate alle attrici Emanuela Soffiantini e Jennifer Rastelli della Compagnia delle Muse. L’ingresso è libero con offerta.

I LABORATORI ESPERIENZIALI

Dal 10 al 14 marzo, presso il Centro CR2 Sinapsi – Parco del Morbasco (via Serio 34, Cremona), si svolgeranno laboratori esperienziali gratuiti condotti da terapeuti e specialisti. Le attività, pensate per favorire l’espressione e la consapevolezza emotiva, spazieranno tra diverse discipline.

Lunedì 10 marzo, dalle 15.30 alle 16.30, il laboratorio di musica con il Circle Drum, curato da Alex Piatti, aprirà il programma. Martedì 11 marzo, dalle 16.30 alle 17.30, si terrà il primo appuntamento con il laboratorio di arte “Il corpo espressivo”, guidato da Stefania Santi, che tornerà anche venerdì 14 marzo nella stessa fascia oraria.

Mercoledì 12 marzo, dalle 16.30 alle 17.30, sarà la volta del laboratorio di DanzaMovimento e Mindfulness, con la guida di Marina Olivieri, mentre giovedì 13 marzo, dalle 15.30 alle 16.30, il laboratorio di scrittura esperienziale “Io scrivo – Io sono”, curato da Patrizia Zenzolo, offrirà ai partecipanti un’occasione di introspezione attraverso la parola scritta. L’ingresso ai laboratori è gratuito, ma è necessaria la prenotazione.

LA STAFFETTA LILLA

Parallelamente agli eventi dal vivo, dall’11 al 14 marzo, la Settimana Lilla si svilupperà anche online con la Staffetta Lilla, una serie di interventi video trasmessi sul canale YouTube del Club Rotary Monteverdi Cremona. Diversi esperti approfondiranno i temi legati ai disturbi alimentari, offrendo informazioni utili e strumenti di prevenzione.

Interverranno la psichiatra Enrica Gagliardi, che parlerà delle comorbilità nei disturbi della nutrizione, e la psicologa e psicoterapeuta Emanuela Spotti, che affronterà il tema dell’identità anoressica e della figura della “brava bambina”. Il medico endocrinologo Antonella Albamonte analizzerà la correlazione tra cambiamenti ormonali e disturbi alimentari, mentre il cardiologo Luca Bettari si concentrerà sugli effetti del peso corporeo sulla salute del cuore.

Il ginecologo Federico Quaglia discuterà l’impatto dell’obesità sulla fertilità femminile, la biologa nutrizionista Michela Bulgari approfondirà il concetto di mindfulness eating, e il dietista esperto in culinary medicine Daniele Nucci parlerà dell’importanza dell’alimentazione come strategia di prevenzione e promozione della salute.

CONCERTO BENEFICO

A chiudere la Settimana Lilla sarà il concerto benefico Harpae Mundi – Vibrazioni d’Amore, che si terrà venerdì 14 marzo alle ore 21 nell’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino di Cremona.

L’evento vedrà sul palco il celebre arpista Vincenzo Zitello, accompagnato dal violinista Fulvio Renzi e dal percussionista Paolo Pasqualin, per un’esperienza musicale unica. Acquistando un biglietto per il concerto, si contribuirà direttamente al progetto della Settimana Lilla e alle attività di sensibilizzazione sui disturbi alimentari.

