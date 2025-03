Come ogni anno, anche in questo 8 marzo, Fiab Cremona – federazione italiana Ambiente e bicicletta – ha organizzato un momento che coniuga cultura al femminile e rispetto per l’ambiente, ricordando una donna del passato che ha dato lustro alla nostra città. La prescelta è stata Rosa Mariani, cantante lirica dell’Ottocento, nota anche per l’impegno contro pregiudizi ed iniquità di una società prettamente maschile. Nel 1823 fu grande interprete del personaggio di Arsace nella Semiramide dal Maestro Gioachino Rossini.

Questa mattina alle 9.30 la partenza del gruppo di cicliste amatoriali, prevalentemente donne – capogruppo Piercarlo Bertolotti – dal parcheggio di via Postumia, da dove hanno raggiunto, attraverso la ciclabile di viale Concordia e poi via Battaglione, la frazione di Bagnara, dove proprio a Rosa Mariani è stata intitolata un’area verde a lato della strada Bassa per Casalmaggiore.

Qui, Marisa Bellini di Soroptimist Cremona, ha tracciato un ritratto della cantante lirica, a cui il pittore Giovanni Carnovali, detto Il Piccio (1804/1873) dedicò un dipinto conservato presso il Museo Civico Ala Ponzone. Dalla periferia cittadina il gruppo si è poi spostato in centro città, in Pinacoteca, dove il ritratto della Mariani è stato illustrato da una guida. Quindi ancora sulle due ruote per raggiungere il circolo Arcipelago di via Speciano, dove le peculiarità della voce di Rosa Mariani sono state descritte dalla musicologa Chiara Lara Tonetto.

