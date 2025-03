Non ha avuto per fortuna gravi conseguenze l’incidente stradale avvenuto oggi poco prima delle 16 lungo la via Bergamo a San Martino in Beliseto. Un camion si è ribaltato finendo fuori strada. Sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Verde ma il conducente, di 31 anni non ha avuto bisogno di trasporto al pronto soccorso.

