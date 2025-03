Una gara per cuori forti, una sfida da non sbagliare, con una Vanoli che ha saputo spuntarla solo nel finale grazie a un Davis strepitoso. Finisce 94 a 85 con la star indiscussa della serata autore di 28 punti, 6/7 da tre con 32 di valutazione, dietro di lui un ottimo Nikolic, come anche l’esordio casalingo di Christon che ne mette 14.

Con due bombe di Owens e Davis, la Vanoli si presenta al suo pubblico accorso numeroso per sostenere la squadra in una delle sfide che si possono considerare decisive per l’obiettivo salvezza. Napoli risponde con 5 punti di Pangos. Il biglietto da visita di Christon è di quelli che lasciano il segno: canestro alla prima azione, poco dopo 2/2 ai liberi. Il massimo vantaggio del quarto, +9, viene raggiunto sul 22-13 con il canestro di Poser, ma Napoli non resta a guardare e si rimette subito in corsa, riportandosi a due possessi di distanza. Al primo riposo, il tabellone recita 26-20 con 9 punti di Davis e 8 di Christon.

Il +9 ritorna dopo soli 4′ di gioco, subito dopo che Napoli era riuscita a ricucire il gap fino al -2. E mentre anche Jones si iscrive a referto, Davis segna la tripla del 38-26. Il canovaccio è sempre quello: Cremona allunga, Napoli rientra, complice qualche leggerezza in fase di costruzione e qualche persa di troppo. Tra una schiacciata di Nikolic e finalmente una tripla di Willis (1/3 nel primo tempo), le squadre rientrano negli spogliatoi sul 49-44. Il migliore a referto è Davis con 13 punti.

Napoli rientra più calda e trova il pareggio in soli 2 minuti, mentre Cremona resta colpevolmente a secco. Ci pensa il solito Davis a sbloccare i giochi, ma la gara resta in bilico, con Napoli che trova il primo vantaggio e comincia a crederci. La Vanoli soffre e subisce, i partenopei allungano fino al +5 (59-64), ma l’asse Davis-Nikolic tiene vivi i biancoblù e Zampini, glaciale dalla lunetta, mette a segno un 4/4 che vale il vantaggio, seppur di misura. Il terzo quarto va in archivio con le squadre in perfetta parità sul 68-68, grazie a un assist spettacolare di Nikolic per Zampini, che segna subendo il fallo e trasforma il libero aggiuntivo.

Napoli sbaglia tanto, ma la Vanoli non ne approfitta in avvio di quarto. Il cronometro corre e Cremona insegue senza riuscire a trovare contromisure efficaci, almeno fino al ritorno in campo di Davis e Nikolic. Corey segna la tripla del -1 e Christon guadagna un fallo preziosissimo e fa 2/2 ai liberi. È ancora Davis con un capolavoro che fa scattare in piedi tutto il PalaRadi per il +3 che vale un time out di Napoli. Ancora lui, ancora Davis, che si ripete con un’altra bomba per il +7 dell’89 a 82. Non c’è più storia, Napoli è battuta, la Vanoli chiude 94 a 85 e scatta la festa.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata