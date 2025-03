Incendio a Palermo, crolla buona parte del tetto dell’appartamento

PALERMO (ITALPRESS) – Sono complesse le operazioni di spegnimento dell’incendio che a Palermo, all’angolo tra via Quintino Sella e via Libertà, è avvenuto nell’abitazione del professore emerito ed ex sottosegretario alla Salute, Adelfio Elio Cardinale, e di sua moglie, l’ex magistrato Annamaria Palma Guarnier. Una decina di pattuglie dei vigili del fuoco impegnate, più un elicottero. Sul posto è arrivato lo stesso Cardinale, visibilmente scosso e supportato da una serie di amici e conoscenti. L’incendio ha completamente distrutto l’appartamento, situato all’ultimo piano dello stabile e contenente al proprio interno un’ampia biblioteca. Crollata buona parte del tetto. L’intera palazzina è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco pochi minuti dopo il propagarsi delle fiamme.

