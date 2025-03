Incendio Palermo, Vigili del Fuoco “Ogni ipotesi al vaglio”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’attività di spegnimento è stata frenetica, le operazioni sono state complesse. Ci troviamo ad avere a che fare con un fuoco covante, in condizioni di sotto ossigenazione. E’ un fuoco molto subdolo, abbiamo dovuto intervenire sulle strutture per non far propagare il fuoco, tagliando una porzione del tetto. Il fuoco adesso è circoscritto, sono in atto le bonifiche della zona interessata dall’incendio per evitare focolai residui. Noi saremo qui sul posto tutta la notte, sarà previsto un presidio fisso di Polizia affinché non entri nessuno che non abbia titolo a entrare nell’appartamento”. Così il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, Agatino Carrolo, in un punto stampa a Palermo nella zona dell’incendio divampato questa mattina tra via Daita e via Sella. “Sono in atto indagini di polizia giudiziaria, al momento tutte le ipotesi sono al vaglio, non si esclude alcuna ipotesi”, ha aggiunto.

xd6/pc/sat/mca1