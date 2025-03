L’8 Marzo del Policlinico di Palermo tra cultura e parità di genere

PALERMO (ITALPRESS) – La celebrazione lascia spazio alla riflessione, coinvolgendo una serie di attori del mondo universitario, a livello sia studentesco che dirigenziale e istituzionale. In occasione dell’8 marzo arriva al Policlinico di Palermo “Le donne raccontano”, un appuntamento che partendo da esperienze personali rende omaggio al lavoro femminile non solo in ambito sanitario, ma anche culturale. Nel corso della giornata sono stati illustrati i risultati di un questionario sulla parità di genere che ha coinvolto dipendenti e specializzandi del Policlinico.

