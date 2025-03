Vincere, convincendo, contro una rivale in ottica playoff. La Cremonese riesce nella missione dello Zini, in una partita a senso unico. Poker per i grigiorossi, che battono il Catanzaro 4-0 grazie a una vera e propria prova di forza, che può dare fiducia e consapevolezza in vista del finale di stagione.

Bianchetti e compagni che partono subito forte, creando un paio di situazioni pericolose con un cross teso di Johnsen e una conclusione di Azzi. Il gol arriva però grazie a un assist involontario di Pittarello, che spiazza con un retropassaggio il suo compagno di squadra Antonini. Ne approfitta Johnsen, che controlla e con la punta batte sul tempo Pigliacelli trovando l’angolino. Da qui in poi è puro dominio grigiorosso, soprattutto nel secondo tempo.

I ragazzi di Stroppa flirtano più volte con il gol del raddoppio, soprattutto con Johnsen e Vandeputte, che non riescono a trovare la via del gol nella stessa azione. Il norvegese poco dopo ha la palla giusta, ma a porta spalancata colpisce clamorosamente il palo. Ci pensa allora Ravanelli, che si stacca dalla retroguardia, attacca il secondo palo, viene servito alla perfezione da Vandeputte, stoppa e con una conclusione potente col mancino trova la rete del 2-0. Ravanelli è il 18° marcatore grigiorosso, nessuno come la Cremo. Poco dopo Pagano tocca con la mano, portando al penalty di De Luca, che spiazza Pigliacelli e chiude la partita. C’è spazio però nel finale per il poker, ancora su errore del Catanzaro: retropassaggio di Antonini per Pigliacelli, De Luca intuisce le intenzioni dell’avversario, supera il portiere e da posizione defilata serve Johnsen per il definitivo 4-0.

La Cremonese è tornata grande. Demolita una diretta concorrente grazie a una prova praticamente perfetta, quarto posto riconquistato con pieno merito. Ora la parola d’ordine è continuità, i grigiorossi sono attesi da 9 finali. Tutto è ancora in gioco.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata