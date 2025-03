E’ “Lord Brummel” il titolo del film in programmazione questa sera, domenica, su CR1 per la serie dei grandi classici di Hollywood, che ogni mese dedica la domenica a una star diversa. In marzo protagonista assoluta è una delle dive per antonomasia, Elizabeth Taylor, che nel film diretto nel 1954 da Curtis Bernhardt interpreta Lady Patricia Belhamm a fianco di Stewart Granger nel ruolo che dà il titolo al film.

Si tratta della biografia – ambientata a Londra nei primi dell’Ottocento – di George Brummel, elegante gentiluomo che riesce ben presto a farsi benvolere dal principe di Galles (Peter Ustinov) diventando suo migliore amico e consigliere. Odiato dal ministro Pitt e invidiato da tutti, dopo anni di feste e divertimenti, Brummel litigherà con il principe, cadendo in disgrazia. Per orgoglio, lascerà Londra, recandosi all’estero. Non rientrerà più in patria e morirà povero in Francia.

Il film, prodotto dalla MGM, venne girato in Inghilterra, a Brighton, nell’East Sussex; a Maidenhead, nel Berkshire; all’ippodromo di Newmarket Racecourse, Newmarket, Suffolk; a Ockwells Manor, Ockwells Road, Cox Green, Maidenhead; nella sala del trono del castello di Windsor e a Windsor (Berkshire).

Il film venne accompagnato dalla musica suonata dalla Royal Philharmonic Orchestra.

© Riproduzione riservata