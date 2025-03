Inizieranno già nelle notte le prime piogge su Cremona. Maltempo che si prolungherà per tutta la settimana in arrivo. Dovrebbe essere invece contenuto il calo delle temperature. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, le minime dovrebbero aggirarsi attorno ai sei gradi mentre le massime non supereranno i 14 gradi. Certo, uno sbalzo termico che comunque si farà sentire rispetto ai 18 gradi che si sono toccati nella prima settimana di marzo. Un caldo anomalo che terminerà presto per lasciare spazio alla pioggia. Dato storico: nella stessa settimana, ma nel 2010, si era registrata la temperatura record di -4°.

