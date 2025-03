Un po’ di Cremona sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025. Il brano tormentone “Tutta l’Italia”, scritto dal cremonese Edwyn Roberts insieme ad Andrea Bonomo, è stato scelto per rappresentare San Marino alla competizione musicale europea che si terrà a Basilea il prossimo maggio. La canzone, prodotta dal celebre DJ Gabry Ponte e già sigla del Festival di Sanremo 2025, ha trionfato nella serata finale del San Marino Song Contest e ha quindi ottenuto il pass per l’Eurovision.

Per Cremona si tratta un traguardo atteso e ricco d’orgoglio: la presenza di una canzone scritta da Edwyn Roberts all’Eurovision era sfumata nel 2020, quando la manifestazione era stata annullata per il Covid. All’epoca l’Italia avrebbe dovuto partecipare con “Fai rumore” di Diodato, vincitrice del Festival di Sanremo di quell’anno e scritta, appunto, da Edwyn Roberts.

Nato a Cremona nel 1992, Edwyn è ormai un affermato cantautore e compositore che ha collaborato con numerosi artisti italiani, partecipando anche al Festival di Sanremo con brani di successo (solo per citarne un paio, i più recenti sono “Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri e “Capolavoro de Il Volo). Il suo talento varca ora i confini nazionali, portando un pezzo di Cremona sul palcoscenico più in vista della musica europea.

Per l’Italia e per Cremona sarà un’occasione speciale per tifare non soltanto per la rappresentanza ufficiale italiana (ci sarà Lucio Corsi con il brano “Volevo essere un duro”), ma anche per il talento cremonese che, seppur in gara con San Marino, farà certamente ballare tutta l’Europa.

