Con la primavera in arrivo tornano a pieno regime le attività fluviali di Cremona Crociere, società gestita dal capitano Federico Molinaro insieme alla moglie pilota motorista Cristina Bedani.

Novità della stagione è l’attivazione di un numero di emergenza tecnica per le imbarcazioni sul Po, che Molinaro sta predisponendo insieme agli enti preposti. Il capitano ha dato inoltre disponibilità per effettuare un servizio-navetta fluviale fra Cremona e Castelvetro nel periodo in cui il ponte in ferro è interessato dai lavori.

Proseguono intanto le proposte di navigazione sul Grande Fiume con il battello Mattei ormeggiato all’attracco comunale della città del Torrazzo, che spaziano dai progetti didattici per le scuole agli itinerari turistici alla scoperta del territorio. Il programma delle iniziative è disponibile sul sito web di Cremona Crociere.

Il servizio di Federica Priori

