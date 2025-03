Si occuperà del corso di laurea magistrale in “Innovazione e Imprenditorialità Digitale” (attivato dalla sede cremonese dell’Università Cattolica) la sesta puntata di “Campus – Cremona città universitaria” in onda martedì 11 marzo alle 20,30. Al centro della trasmissione curata da Massimo Lanzini la testimonianza di studenti, docenti e ricercatori.

L’orizzonte digitale è quello nel quale la nostra quotidianità si muove ormai da decenni. Un orizzonte oggi caratterizzato da un ulteriore salto di qualità: la diffusione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Anche il mondo dell’economia e la gestione delle aziende devono sapersi muovere dentro questa cornice.

Ne sono convinti nel polo cremonese dell’Università Cattolica, che nella sede di Santa Monica ha attivato una laurea magistrale che ha l’obiettivo di formare futuri manager e giovani imprenditori capaci di una forte predisposizione per l’innovazione. Proprio per questo – per riuscire a dare ai propri studenti una consapevolezza piena di come si muovano oggi aziende e attività imprenditoriali – i corsi sono strutturati in modo da offrire accanto al percorso didattico in aula anche un costante confronto con testimoni del tessuto economico oltre che prevedere lo svolgimento di corposi stage e tirocini in azienda.

Attraverso il racconti di docenti e studenti, Campus andrà alla scoperta dell’attività alla quale questi studenti sono chiamati. Ascolterà le loro aspirazioni e racconterà il loro impegno. Un’occasione in più – attraverso la trasmissione di CR1 – di conoscere le eccellenze della formazione universitaria cremonese.

