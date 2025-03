Lo Stato deve alle imprese 58,6 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Tra i 27 Paesi dell’Unione Europea, l’Italia presenta lo stock di debiti commerciali in rapporto al Prodotto Interno Lordo più elevato di tutti. Se nel 2023 la Pubblica Amministrazione ha accumulato mancati pagamenti ai propri fornitori pari a 2,8 punti percentuali di Pil, al secondo posto c’è il Belgio con il 2,7 e al terzo il Lussemburgo con il 2,4. Lo rileva l’Ufficio studi della CGIA. In valore assoluto, i mancati pagamenti della Pubblica Amministrazione ammontano a 58,6 miliardi di euro e sono in costante crescita dal 2020.

Negli ultimi anni la situazione è comunque migliorata; le Amministrazioni dello Stato sono diventate più tempestive nel saldare le fatture entro i termini previsti dalla legge. Tuttavia, faticano a smaltire lo stock accumulato negli anni precedenti. A essere penalizzate, sottolinea la CGIA, sono soprattutto le piccole imprese che, a differenza delle grandi, hanno un potere negoziale molto contenuto.

