Chiuderà il 19 marzo, dopo 29 anni, l’edicola di viale Po all’incrocio con via Adda. L’inizio dell’ultima settimana di attività è sotto la pioggerellina che proprio non è amica del commercio (e neppure del buonumore). Il titolare del chiosco, Mariolino Croera, rimetterà in Comune la licenza perchè, nonostante qualcuno si sia interessato all’attività, nessuno di fatto ha portato a conclusione il passaggio. Non chiude per mancati introiti, anzi (“Ci sono così poche edicole in città che il mio fatturato è aumentato” dice) ma per godersi la pensione, lui e la moglie. Un addio che significa che sparirà l’ultima edicola del quartiere dopo che, 3 anni fa, la stessa famiglia aveva chiuso quella in via Trebbia. Il quartiere è cambiato, è evidente, e la gente si è anche allontanata da quella che era una volta una delle zone più belle e ambite della città. Stesso discorso per le attività commerciali, che sono sempre meno.

Dopo l’addio della banca (che oggi è uno stabile vuoto), è toccato alla cartoleria all’angolo tra via Mincio e via Lugo, presto poi (si dice) potrebbe toccare al bar Mincio, -anche in questo per pensionamento- che è anche una tabaccheria oltre che bar. Insomma, un quartiere che lancia il suo grido di aiuto e il commercio qui sta piano piano soccombendo.

