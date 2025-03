Il sorriso e la generosità di Valentina Plodari continuano a vivere nel cuore di chi l’ha amata e ora anche in un progetto concreto. Nata lo scorso ottobre a Soncino per volontà dei familiari e degli amici, l’associazione “A Vale… sempre con noi” porta avanti il suo ricordo attraverso iniziative benefiche. In occasione della sfida tra Vanoli Cremona e Napoli Basket, l’associazione ha dato il via a una collaborazione speciale con il club biancoblu: il ricavato dell’iniziativa sarà destinato all’Istituto Einaudi di Cremona, sostenendo gli studenti con borse di studio o aiuti mirati. Un gesto che trasforma il dolore in speranza, nel segno di Valentina.

“Dopo aver lottato 5 anni contro una brutta malattia, ci ha lasciato – racconta Marco Plodari, papà di Valentina – e insieme a mia moglie, ai suoi figli e agli amici, abbiamo deciso di creare questa associazione per ricordare per sempre il sorriso di Valentina, una grande figlia, una grande mamma e una grande imprenditrice. Io sono un imprenditore agricolo e la mia azienda ha avuto successo soprattutto grazie al lavoro che ha fatto Valentina”.

© Riproduzione riservata