Sta cercando, per ringraziarla, la persona che ha ritrovato per strada suo figlio, un bambino di tre anni che era uscito dall’asilo nelle vicinanze di cascina Marasco, senza che nessuno dei sorveglianti se ne accorgesse, e si era avventurato nei paraggi.

E’ una madre che può tirare un grande sospiro di sollievo, quella che ieri l’altro ha pubbicato su facebook un appello per ritrovare quella signora che, vedendo il bimbo solo e in ciabatte, lo ha preso per mano e lo ha condotto alla scuola d’infanzia di Cavatigozzi all’Abbadia, pensando che provenisse da lì. Le maestre però hanno detto di non conoscerlo e di lì a poco l’equivoco si è chiarito, anche con l’intervento della Polizia.

Con ogni probabilità la madre del bimbo sporgerà denuncia nei confronti della struttura privata frequentata dal piccolo.

© Riproduzione riservata