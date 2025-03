Furto alla scuola materna San Giovanni di Croce Santo Spirito di Castelvetro Piacentino. Un episodio increscioso che risale alla notte tra il 9 e il 10 marzo, ma scoperto soltanto il 10 marzo all’apertura della scuola: è stata forzata la serratura della cucina e divelta la cassaforte e l’armadio dell’ufficio. La maestra in servizio ha avvisato subito Don Massimiliano, il presidente del Comitato di gestione Pier Luigi Bricchi e la cuoca anche per verificare eventuali danni subiti dalla cucina e per iniziare le operazioni di sanificazione.

I ladri sono stati ripresi dalle telecamere interne al plesso scolastico dalle ore 1.30 alle ore 2.10 della notte del 9 marzo quando poi sono usciti dopo aver compiuto il furto. Nella ricostruzione fatta con il Maresciallo Comandante della stazione dei Carabinieri di Monticelli tempestivamente intervenuto con un collega appena avvisati da Don Massimiliano, i malfattori hanno rotto la telecamera esterna che riprende l’ingresso della cucina, hanno poi forzato la serratura e si sono introdotti all’interno della scuola passando dal salone.

Dalle immagini si sono accorti tardivamente della seconda telecamera posizionata nel salone principale e comunque troppo in alto per essere manomessa e hanno poi salito le scale per arrivare all’ufficio di segreteria. Qui hanno divelto la cassaforte, l’armadio di ferro, rovistato nei documenti alla ricerca di tutto il denaro disponibile sparpagliato carte ovunque e poi si sono allontanati ripassando dallo stesso percorso da dove erano entrati sempre ripresi dalla telecamera dopo circa una mezzora.

Oltre ai danni subiti agli ingressi e agli arredi dell’ufficio, sono stati sottratti circa 4 mila euro di offerte con le quali venivano pagati molti acquisti occasionali, dal materiale necessario per i programmi didattici ai lavori di manutenzione della scuola ai generi alimentari per la cucina.

Commenta Pier Luigi Bricchi: ”Di tutto quello che mi sarei aspettato potesse succedere nella nostra scuola mai avrei pensato potessimo subire un furto che colpisce una scuola materna parrocchiale la cui missione, tra mille difficoltà, è crescere i nostri bimbi, al meglio possibile, perché possano essere sereni e possano sviluppare appieno le loro capacità. Il furto è un reato comunque e non cambia la gravità a seconda di come e dove venga compiuto ma di sicuro questo è particolarmente odioso. E’ come se avessero rubato qualcosa ai nostri bimbi e questo mi rende davvero furibondo. Ai Carabinieri abbiamo chiesto di essere informati delle indagini e delle conclusioni, ci impegneremmo con tutte le nostre forze e per quanto ci compete per trovare i responsabili. Per il resto i nostri bimbi non dovranno rinunciare a niente di tutto quello che è previsto per loro, la loro attività continua come se i malvagi non fossero mai entrati”

Dice infine Don Massimiliano: “Questo è davvero un brutto colpo anche se la Scuola va avanti comunque. Purtroppo, pur essendo assicurati, non riusciremo a recuperare tutti i nostri danni a causa delle varie franchigie, anche se il nostro assicuratore ci sta assistendo in modo egregio. Ringrazio anche l’intervento tempestivo e la disponibilità dei Carabinieri di Monticelli intervenuti praticamente in tempo reale. Adesso è il momento per la nostra comunità di mettere in atto quell’amore per la nostra scuola che di certo ha sempre contraddistinto il pensiero e il cuore di tutti”.

