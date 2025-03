“Cuori Olimpici”, al via dalla BAM il progetto di Regione Lombardia

BRESCIA (ITALPRESS) – Ha preso il via da Brescia con la BAM, Brescia Art Marathon, il progetto di Regione Lombardia “Cuori Olimpici”, una staffetta di eventi di avvicinamento alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Vincitore della 23ma edizione della BAM, per la terza volta, Davide Angilella. Partner di Cuori Olimpici anche Avis Regione Lombardia che accompagnerà le 12 tappe, una per ogni capoluogo di provincia lombardo, per promuovere stili di vita sani e diffondere un messaggio di solidarietà. Testimonial d’eccezione Vittorio Brumotti, che racconterà i territori protagonisti in perfetto “Lombardia Style”.

f03/mgg

© Riproduzione riservata