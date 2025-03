La Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia realizza, in collaborazione con il Punto Impresa Digitale e con le sue aziende speciali ServImpresa, PaviaSviluppo e PromoImpresa-Borsa Merci, un percorso formativo gratuito incentrato su energia ed efficienza energetica. Il ciclo di webinar sarà tenuto da esperti del settore di Aere Tecnogroup S.r.l., società specializzata in efficienza energetica e gestione dei consumi.

Il percorso sulla transizione energetica ha lo scopo di informare imprese, associazioni, ordini professionali, liberi professionisti, studi di consulenza e pubbliche amministrazioni sulle opportunità che derivano dall’avvio di un percorso di Transizione energetica, con un focus sui temi dell’efficientamento e del risparmio energetico, con esempi pratici di confronto tra possibili contratti di fornitura, offrendo spunti concreti per ridurre i consumi e i costi.

La diagnosi energetica sarà uno dei temi centrali del percorso formativo, rappresentando uno strumento essenziale per analizzare in dettaglio il consumo energetico di un sito produttivo o di un edificio o per individuare possibili interventi di efficientamento. Un’opportunità fondamentale per le imprese che vogliono ottimizzare i consumi e migliorare la propria sostenibilità ambientale.

Il primo webinar si terrà mercoledì 19 marzo 2025, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, dal titolo “Energia ed efficienza energetica”. Saranno fornite le nozioni fondamentali sull’energia, con un focus su come interpretare correttamente i contratti di fornitura e le bollette di energia elettrica e di gas attraverso esempi pratici. Si parlerà anche della figura dell’Energy Manager, con un approfondimento sulla norma ISO 50001.

Il secondo webinar, in programma per mercoledì 26 marzo 2025, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, dal titolo “L’efficienza energetica nelle imprese manifatturiere”, approfondirà gli interventi di efficientamento energetico, analizzando sia soluzioni tecniche su impianti e macchinari che strategie gestionali per ottimizzare i consumi. Focus sulle nuove tecnologie emergenti e sugli incentivi e le agevolazioni disponibili, senza dimenticare la normativa per le imprese energivore, con approfondimenti su regole e opportunità specifiche.

Il terzo webinar si terrà mercoledì 2 aprile 2025, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, dal titolo “L’efficienza energetica nelle strutture ricettive”, parlerà delle strategie per migliorare l’efficienza energetica nelle aziende ricettive, sia attraverso interventi tecnici sugli impianti sia con ottimizzazioni gestionali, con attenzione alle nuove soluzioni tecnologie e alle agevolazioni a disposizione.

Per iscrizioni: promoimpresa@cmp.camcom.it – servimpresa@cmp.camcom.it – paviasviluppo@cmp.camcom.it

