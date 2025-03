Il Comune di Cremona, attraverso il Servizio Informagiovani, avvia in forma sperimentale uno sportello di orientamento nelle scuole secondarie di secondo grado della città che hanno aderito alla proposta. L’obiettivo è offrire, direttamente presso la scuola, un supporto concreto ai giovani nel loro percorso scolastico e formativo, aiutandoli a prendere decisioni consapevoli sul proprio futuro.

L’iniziativa rientra nel progetto Giovani On. Un’esperienza per crescere, finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando La Lombardia è dei Giovani 2024, in collaborazione con Anci Lombardia, con capofila il Comune di Cremona (Servizio Informagiovani) e rivolto ai giovani tra i 15 e i 34.

Lo sportello sarà gestito dalle esperte in orientamento dell’Informagiovani e fornirà consulenza su diverse tematiche fondamentali per gli studenti, tra cui, per citarne alcune, scelte post-diploma, percorsi di studio e formazione, opportunità lavorative, strumenti per la ricerca attiva del lavoro, esperienze all’estero.

Lo sportello sarà attivato in via sperimentale da marzo a maggio, per un totale di 18 giornate, in cinque istituti su sei differenti sedi: Liceo Manin, Liceo Scientifico Aselli, Istituto di Istruzione Superiore Ghisleri, Istituto di Istruzione Stanga, Istituto di Istruzione Superiore Torriani (entrambe le sedi). Il servizio potrà essere prenotato dagli studenti tramite la scuola secondo le modalità indicate nelle circolari.

“Avvicinare l’Informagiovani direttamente alle scuole e agli studenti significa dare una risposta concreta all’esigenza di orientamento e di supporto che esprimono i nostri giovani rispetto alle loro scelte e ai percorsi futuri da intraprendere”, dichiara il sindaco Andrea Virgilio. “Lo sportello di orientamento sarà a loro disposizione e servirà proprio ad accompagnare, nei percorsi di studio post diploma e di formazione e nell’individuazione delle possibili opportunità lavorative, chi ancora non ha le idee chiare sulla strada da intraprendere. Mi auguro che questa prima fase sperimentale possa poi consolidarsi, trasformando lo sportello in una risposta strutturata all’altezza delle domande e delle aspettative dei ragazzi”.

“La fase di crescita e di scelta per il proprio futuro è spesso accompagnata da dubbi e incertezze” spiega Maria Carmen Russo, responsabile del servizio Informagiovani. “Per questo riteniamo fondamentale offrire ai ragazzi un punto di riferimento qualificato, capace di ascoltarli e di guidarli nella scoperta delle opportunità più adatte alle loro aspirazioni e attitudini. Uno sportello di orientamento nelle scuole rappresenta un’opportunità preziosa per i giovani che, negli spazi a loro familiari, potranno confrontarsi e ricevere supporto per affrontare con maggiore consapevolezza il proprio percorso”.

E’ comunque sempre possibile prenotare una consulenza gratuita con gli esperti in orientamento dell’Informagiovani presso lo sportello di via Palestro 17 a Cremona (orari di apertura al pubblico: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13.30, martedì dalle 12 alle 18, mercoledì dalle 10 alle 18), telefonicamente contattando i numeri 0372 407950 – 333 6143338 o scrivendo all’indirizzo orientamento@comune.cremona.it.

IL PROGETTO “GIOVANI ON. UN’ESPERIENZA PER CRESCERE”

Giovani On. Un’esperienza per crescere vede il Comune di Cremona capofila di un partenariato composto da: Liceo Scientifico Statale Aselli in qualità di capofila della Rete delle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Cremona, Associazione degli Industriali della Provincia di Cremona, Associazione Quindie Informare e Comunicare giovane Aps, Cosper Società Cooperativa Sociale Impresa Impresa Sociale, Meraki Società Cooperativa Sociale.

Numerosi sono, inoltre i sostenitori del progetto, considerati come stakeholder attivi che saranno coinvolti e costantemente informati: Consulta Interuniversitaria del Comune di Cremona, CPS Cremona – Consulta Provinciale degli Studenti Ambito di Cremona, Azienda Sociale Cremonese, UST – Ufficio scolastico Territoriale, Conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona, Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Musicologia e Beni Culturali, Credito Padano – Banca di Credito Cooperativo s.c., quotidiano La Provincia di Cremona e Crema.

