La protesta del M5S al Parlamento Europeo, Conte “Basta Armi”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La Presidente Von der Leyen verrà ricordata come quella che ha tradito i valori e lademocrazia. L’Europa senza pace è morta. Per questo lascio nei banchi della Commissione la bandiera europea cucita con quelladella pace. Per non dimenticarlo mai”. Con queste parole Danilo Della Valle, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, consegna in aula nel banco vuoto occupato in precedenza da Ursula Von der Leyen una bandiera europea cucita con quella della pace. Presente anche il leader del Movimento Giuseppe Sala, che insieme ad altri attivisti ha voluto lanciare il messaggio “Basta Armi”.

– Fonte video M5S –

(ITALPRESS)