Milano, Sala “Nuovo assessore alla Casa? Meglio politico che tecnico”

MILANO (ITALPRESS) – “Mi prenderò qualche giorno” per la scelta del nuovo assessore comunale alla Casa “perché voglio vedere con calma tutto. Non ho ancora incontrato gli esponenti dei partiti e inizierò oggi quindi penso di risolvere la questione tra giovedì e venerdì, in settimana ma non oggi”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’apertura del Forum del Welfare, parlando della scelta del nuovo assessore alla casa dopo le dimissioni di Guido Bardelli. In merito a un possibile nome suggerito dai partiti, Sala ha commentato: “Vediamo, io credo che uno che in questo momento sia esperto di pubblica amministrazione e di politica possa servire. Il ragionamento che faccio è molto semplice, manca talmente poco tempo alla fine del mandato che un tecnico puro, prima che capisca i complessi meccanismi della pubblica amministrazione. non so se è un bene”. Il sindaco ha precisato poi che Bardelli era “un tecnico ma faceva un mestiere per cui i meccanismi li conosceva bene, infatti era entrato molto rapidamente sulle questioni”.(ITALPRESS)

xm4/trl/mca1