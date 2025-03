Rapine con aggressioni in metro a Milano, fermati 10 giovani

MILANO(ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Milano ha fermato 10 cittadini stranieri, di un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, che sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto o arrestati per rapine aggravate commesse in concorso, oltre ad altri due giovani stranieri che sono stati indagati per i medesimi reati. Gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato dei servizi volti all’individuazione di sei giovani ragazzi stranieri ritenuti responsabili di una rapina consumata la sera di venerdì 28 febbraio nei confronti di un cittadino italiano trentacinquenne all’uscita della fermata metropolitana MM2 Cimiano.

