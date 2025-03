Bergamini “Grosse possibilità per la kickboxing a Brisbane 2032”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono già un po’ di anni che siamo in continua espansione. Ogni anno riusciamo a fare uno step in avanti e ad aumentare il numero dei nostri iscritti e la partecipazione alle competizioni”. Così Riccardo Bergamini, neo presidente della Federkombat, in un’intervista nella sede romana dell’Italpress. “La kickboxing alle Olimpiadi non è un sogno ma un progetto a scadenza relativamente breve. Se ci saremo a Brisbane 2032? Abbiamo grosse speranze”, assicura Bergamini.

